Volotea, 3 nuove rotte da Olbia

Volotea annuncia l'avvio di tre nuove rotte per il 2020 da Olbia alla volta di Marsiglia, Pisa e Ancona. Inoltre, il vettore ha riconfermato l'operativo voli in partenza da Olbia, per un totale di 14 destinazioni, 10 domestiche e 4 francesi, con un'offerta complessiva di 359.000 posti in vendita per il 2020. Il nuovo collegamento verso Pisa sarà disponibile da maggio, tre volte a settimana, ogni martedì, venerdì e domenica, per un totale di 14.900 posti in vendita. Per Marsiglia si volerà ogni venerdì a partire da giugno (posti totali 4.900 posti). Infine, ogni venerdì e domenica, a partire da giugno, si prenderà il volo per Ancona (7.300 posti disponibili).

Secondo i dati della compagnia, a Olbia Volotea ha registrato performance più che positive e, da gennaio a settembre, ha trasportato 267.000 passeggeri (+36% rispetto allo stesso periodo del 2018), raggiungendo il 95% del riempimento dei posti. Oltre 1 milione i passeggeri transitati dal 2012 a oggi nello scalo di Olbia con Volotea. "Siamo davvero felici di annunciare l'avvio delle nuove rotte in partenza da Olbia. Visti i risultati davvero incoraggianti, stiamo continuando a investire nello scalo sardo - afferma Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe -. Stimiamo, inoltre, con i nostri collegamenti, di potenziare il flusso turistico incoming verso Olbia e l'intera Costa Smeralda, un territorio rinomato a livello internazionale".

"L'importante crescita dell'offerta complessiva di posti e l'annuncio di questi tre nuovi collegamenti rappresentano un'ulteriore conferma della strategicità di Volotea per il nostro scalo e per il territorio - afferma Silvio Pippobello, amministratore delegato Geasar - I collegamenti per Pisa e Ancona arricchiscono e completano il network dei collegamenti domestici e aprono interessanti scenari verso la Toscana e le Marche, due regioni con notevoli potenzialità di sviluppo dei flussi di traffico, sia in ingresso che in uscita. Il nuovo collegamento con Marsiglia, invece, ci permette di consolidare il traffico da e per il mercato francese"