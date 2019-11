Shopping senza Iva in centro a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 29 OTT - Oltre 170 negozi di Cagliari tra via Garibaldi, via Alghero, via Manno e dintorni alla manifestazione "Shopping senza IVA" in programma nel cuore della città venerdì 1 e sabato 2 novembre.

L'idea è semplice ed è nata da un'iniziativa dell'Associazione "Strada Facendo". Per due giorni, i commercianti che hanno aderito venderanno le loro merci scorporando l'IVA oppure applicando degli altri sconti in modo da rendere le vie dello shopping cagliaritano come una sorta di Zona Franca. "Con poco si può fare tanto", ha commentato l'assessore comunale alle Attività Produttive e Turismo, Alessandro Sorgia, nell'illustrare i dettagli dell'iniziativa nella Sala del Retablo del Palazzo Civico.

"Crediamo sia giunto il momento giusto in cui l'amministrazione combatta la grande distribuzione. Siamo al lavoro in piena sinergia con i commercianti perché, con un'azione comune, si possa arrivare a delle scelte partecipate che agevolino le piccole attività", ha aggiunto.

Commercianti pronti a fare la loro parte. "Credo non ci sia mai stata una adesione così massiccia e questo è importante - ha commentato il presidente dell'associazione promotrice Paolo Angius - perché solo tutti insieme possiamo raggiungere grandi risultati. E questo non potrà che portare grandi benefici a tutti i cittadini in tema di sicurezza e vivibilità di Cagliari". (ANSA).