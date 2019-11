Cinema: premio alla carriera per Carlo Verdone

(ANSA) - CAGLIARI, 26 OTT - L'attore e regista Carlo Verdone a Cagliari per ricevere il premio alla carriera dall'associazione Alambicco. L'appuntamento è fissato per il 14 dicembre al T-hotel. L'autore di "Un sacco bello", dopo la consegna del riconoscimento, dialogherà con il pubblico in un incontro coordinato da Alessandro Macis, presidente e direttore artistico dell'associazione L'Alambicco e dal critico cinematografico Mario Patané. Potrebbe anche scapparci una sorpresa: si attende il via libera ufficiale, ma c'è la possibilità che venga proiettato il trailer del nuovo film "Si vive una volta sola" in uscita nelle sale nel 2020. Tutta la manifestazione sarà a ingresso libero.

Sarà il clou di un mese tutto dedicato a Verdone. Dal 3 novembre fino all'11 dicembre è in programma una retrospettiva cinematografica intitolata "Carlo Verdone e la dolce allegra tristezza d'autore": saranno riproposti all'Hostel Marina di Cagliari ben 16 film a ingresso libero. Ci saranno tutte le opere principali del regista romano: da "Bianco, rosso e verdone" a "Borotalco" e "Acqua e sapone", per passare a "Viaggi di nozze". È ancora, "C'era un cinese in coma" fino a "Posti in piedi in paradiso". L'inaugurazione è prevista domenica 3 novembre alle 18, con la proiezione del documentario "Carlo!" alla presenza degli autori Fabio Ferzetti e Gianfranco Giagni, una panoramica sul cinema di Verdone visto dal dietro le quinte, con gli attori, gli amici, la famiglia, gli aneddoti e le voci di Roma. Per l'introduzione ai diversi film, dalla Penisola arriveranno ospiti, critici cinematografici ed esperti tra i quali Franco Montini, Piero Spila, Carmen De Stasio, Giorgia Bruni, Cristiana Paternò, Daniela Matronola e Mario Patané.

A dare il via all'evento conclusivo il 14 dicembre al T-Hotel sarà il concerto omaggio per piano solo del maestro Romeo Scaccia, accompagnato dalle immagini e le musiche più significative dei film di Verdone. (ANSA).