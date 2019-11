17enne colpito con bottiglia, un arresto

E' stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, Giovanni Carzedda, il 28enne di Siniscola (Nuoro) che nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 ottobre ha colpito con una bottigliata in testa un 17enne del paese finito in coma all'ospedale San Francesco di Nuoro con un trauma cranico e con una emorragia cerebrale. L'aggressore, che fa lavoratore stagionale, si trova ora ai domiciliari su provvedimento del gip di Nuoro. Il fatto è accaduto dopo una lite tra i due scoppiata per futili motivi nella centrale via Nuoro, vicino al Municipio, mentre erano in corso i festeggiamenti per la Madonna delle Grazie.

Il 17enne è stato operato d'urgenza: dopo alcuni giorni di coma, le sue condizioni sono migliorate ed è ancora ricoverato nel reparto di Neurochirurgia. Le indagini degli agenti del commissariato di Siniscola e della Squadra Mobile di Nuoro avevano portato fin da subito ad individuare l'aggressore, incastrato da alcune testimonianze e dalle immagini di videosorveglianza della zona.



