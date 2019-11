TeatrExma, 20 spettacoli sino a maggio

(ANSA) - CAGLIARI, 15 OTT - Venti spettacoli (più repliche), da ottobre a maggio, oltre a due eventi straordinari. Questi i numeri principali della terza edizione di TeatrExma, la stagione teatrale organizzata dal Teatro dallarmadio con la direzione artistica di Fabio Marceddu, anima con Antonello Murgia, della compagnia cagliaritana.

Un cartellone, prodotto in collaborazione con il Consorzio Camù, che presenta una prima nazionale e cinque prime regionali, confermandosi un punto di riferimento nel panorama del teatro italiano. Sul palco generi diversi che vanno dal comico al tragico, passando per spettacoli musicali e di danza. Tutti gli spettacoli saranno ospitati all'EXMA di Cagliari.

Il programma è stato presentato nello spazio di via San Lucifero. Una delle novità di questa terza edizione è rappresentata da due eventi speciali. Sabato 4 gennaio, Peppino Mazzotta, in compagnia del Teatro dallarmadio presenta per la prima volta in Sardegna il libro Muori cornuto scritto con il giornalista Arcangelo Badolato. L'altro evento speciale è previsto l'8 febbraio: L'arte che verrà, un dialogo fra operatori e artisti organizzato dal Consorzio Camù e dal Teatro dallarmadio in collaborazione con Sardegna Film Commission.

Il primo appuntamento è venerdì 25 ottobre con una prima regionale: Alessandra Asuni in collaborazione con il Teatro dallarmadio presenta Stanza segreta, un racconto lungo tredici tappe con la drammaturgia delle immagini di Alessandro Papa.

Anche il secondo spettacolo della rassegna è una prima regionale (già premiato a Rimini): venerdì 1 novembre ci sarà il debutto di PFF - piano forte forte, trisonata per corpo femminile e pianoforte con i testi e la regia di Valentino Infuso e musiche originali della protagonista Valentina Cidda e il Premio speciale del direttore artistico.

A dicembre si apre con i padroni di casa del Teatro dallarmadio e Alfonsina Panciavuota, il loro spettacolo pluripremiato. Un'altra prima regionale in scena venerdì 21 febbraio con A chi esita di Rossolevante. La conclusione della terza edizione di TeatrExma sarà il 10 maggio con Emergenze Varie Up di e con Fabio Marceddu, e incursioni di Giorgio Todde.(ANSA).