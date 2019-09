Sassari-Olbia: riprendono lavori II lotto

Sono ripresi i lavori nel secondo lotto della Sassari-Olbia. Ruspe e operai della Pessina Costruzioni hanno fatto la loro ricomparsa nei cantieri del tratto della quattro corsie compreso fra Ardara e il bivio per Tula.

I cantieri si erano fermati nei mesi precedenti a causa di una serie di contenziosi tra Anas e le aziende del consorzio costituito per la realizzazione della quattro corsie, relativi a mancati pagamenti del committente. "La riapertura del cantiere in Sardegna rappresenta un primo importante passo verso il rilancio dell'azienda, dopo aver presentato la domanda di concordato preventivo lo scorso luglio", commentano dalla Pessina Costruzioni, "la società è fiduciosa di poter proseguire i lavori sulla Sassari-Olbia con continuità fino alla conclusione della tratta, generando valore per il territorio, per le imprese dell'indotto e per i lavoratori coinvolti".

Proprio per protestare sui ritardi nei pagamenti dei lavori della Sassari-Olbia, a fine luglio le imprese locali coinvolte avevano inscenato una manifestazione, affiancate dai sindacati e dai sindaci del territorio. Le aziende locali lamentavano mancati pagamenti per 8,5 milioni di euro di cui 7 proprio per i lavori già eseguiti sul lotto 2 della 4 corsie, e il resto relativi ai lotti 7 e 6. Le controversie non sono state ancora risolte e la prossima settimana è previsto un incontro fra le aziende e l'Anas per discutere della vicenda.

In quest'ottica anche la Movistrade di Alghero ha deciso di tornare al lavoro sui cantieri della Sassari-Olbia con i suoi 70 dipendenti: "Siamo tornati al lavoro perché con Pessina, con cui vantavamo circa 1 milione di euro di crediti, abbiamo concordato un piano di rientro", spiega il titolare della Movistrade, Roberto Fiori. "Con L'Anas, invece, restano gli oltre 6 milioni di crediti, e per discutere dei pagamenti dovremmo fissare un vertice la prossima settimana, sperando che partecipino anche i rappresentanti della Regione".