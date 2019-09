"Forma e poesia nel jazz" con Cammariere

(ANSA) - CAGLIARI, 11 SET - Anteprima sabato 14 settembre con il concerto al Conservatorio di Sergio Cammariere. Poi appuntamenti con il jazz, sempre a Cagliari, dal 26 al 29 settembre. È la 22/a edizione del festival Forma e poesia del jazz.

Il programma è stato presentato da Nicola Spiga, storica anima della manifestazione. In arrivo il duo del trombonista Gianluca Petrella e del vibrafonista Pasquale Mirra, The Italian Trio di Dado Moroni, Rosario Bonaccorso e Roberto Gatto, la cantante Maria Pia De Vito, il sassofonista Stefano Di Battista, la contrabbassista Federica Michisanti, i pianisti Julian Oliver Mazzariello, Sade Mangiaracina e Luca Mannutza in quartetto con Max Ionata, Lorenzo Conte e Joris Dudli.

Oltre ai concerti (due per ciascuna serata) in programma anche incontri, conferenze, laboratori per bambini, escursioni e altro ancora. Il quartier generale della quattro giorni sarà negli spazi dell'Exma. Altra anteprima, mercoledì 25, una parata musicale per le strade cittadine della Seuin Street Band, una marching band nata di recente dal seno della Banda Musicale Gioacchino Rossini di Seui; in programma, in contemporanea, anche una "Pedalata Jazz" di un gruppo di cicloamatori aderenti alla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, con arrivo all'Exma: un'iniziativa di promozione della mobilità sostenibile nella Città Metropolitana di Cagliari. Giovedì 26 il festival entra nel vivo con i primi due concerti nel piazzale dell'Exma.

Apre, alle 20, il trio di Julian Oliver Mazzariello. Dopo tante collaborazioni e esperienze con artisti che vanno dall'High Five Quintet al gruppo Yatra di Enzo Pietropaoli, da Lucio Dalla e Alex Britti a Stefano di Battista e Enrico Rava, da Fabrizio Bosso a Maria Pia De Vito, il pianista italo-inglese lo scorso autunno ha firmato il primo album a suo nome. Poi Maria Pia De Vito col progetto "Around Joni", un omaggio della cantante napoletana a Joni Mitchell. Il giorno successivo sarà la volta della star Stefano Di Battista, collaborazioni con con musicisti del calibro di Michel Petrucciani, Aldo Romano, Elvin Jones, Jacky Terrasson e cinque album per la prestigiosa etichetta Blue Note. (ANSA).