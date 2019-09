Legge elettorale: iter riforma al via in Consiglio regionale

Il Consiglio regionale riprende un dibattito interrotto alla fine della precedente legislatura: la riforma della legge elettorale. Il presidente dell'Assemblea Michele Pais ha infatti comunicato ai capigruppo che la proposta di legge statutaria presentata da Roberto Deriu (Pd) è approdata nella programmazione dei lavori della commissione Autonomia.

L'inserimento nel calendario è stato possibile grazie al ricorso all'articolo 100 del regolamento consiliare. Norma che di fatto obbliga la commissione a trattare l'argomento se a chiederlo è, come in questo caso, il proponente. "Discutere di legge elettorale all'inizio della legislatura risponde ai parametri internazionali a tutela del diritto alla conoscenza dell'elettore - spiega il consigliere dem - abbiamo richiesto la calendarizzazione obbligatoria del provvedimento per evitare timidezze e reticenze sull'argomento".

La Sardegna, ha aggiunto Deriu, "ha bisogno di rinnovare il meccanismo elettorale per riconciliare la classe politica con l'insieme dell'elettorato in un nuovo patto democratico, trasparente ed equo". Tra le altre novità, la proposta prevede che ciascun elettore possa esprimere la preferenza anche per i candidati di altre province, e l'elezione dei dieci consiglieri più votati in ambito regionale.