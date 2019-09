A P.Torres apre il dormitorio formativo

(ANSA) - PORTO TORRES, 3 SET - Inaugurato a Porto Torres il dormitorio formativo, struttura che offre alle persone in difficoltà un riparo notturno e un precorso di inclusione sociale che consenta loro di tornare a una vita normale.

L'apertura del dormitorio fa parte di un progetto dell'amministrazione comunale che sarà gestito dall'associazione Mirade onlus, in collaborazione con l'associazione Zoe. Al taglio del nastro, in piazza Garibaldi, erano presenti il sindaco Sean Wheeler, il vice Marcello Zirulia, l'assessora alle Politiche sociali Rosella Nuvoli e il presidente del Consiglio comunale, Gavino Bigella.

"Questo era uno degli obiettivi che la nostra amministrazione si era prefissata. I gestori avranno un ruolo delicato e importante: aiutare sia le persone che hanno bisogno di un riparo temporaneo, sia quelle che hanno necessità di rialzarsi e riscattarsi", ha spiegato il primo cittadino. "L'associazione Mirade farà un enorme sforzo per portare avanti questo progetto, senza introiti a loro favore, basato esclusivamente sul volontariato - ha aggiunto l'assessora Nuvoli - Ci auguriamo che questa spinta solidale sia contagiosa e che tanti cittadini mostrino la volontà di collaborare, impiegando una piccola parte del loro tempo per aiutare la onlus nello svolgimento delle attività del dormitorio".

Il progetto del dormitorio formativo fa leva sui fondi del Piano locale unitario dei servizi alla persona. Sono dieci i posti letto già disponibili, con la possibilità di incrementarli fino a dodici. La struttura ha un sistema di videosorveglianza, è dotata di ampi servizi igienici, una cucina, il soggiorno e una stanza per il custode. L'accesso è gratuito e potrà avvenire dalle 20.30 alle 22. La pulizia personale e la colazione si svolgono dalle 7 alle 8, mentre dalle 8 alle 9 gli utenti dovranno riordinare la camera e gli spazi comuni.(ANSA).