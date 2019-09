Indice di sportività, Cagliari è nona

C'è anche Cagliari nella top ten sulle città più sportive d'Italia. L'Indice di Sportività delle province italiane, curato da PtsClas, è stato pubblicato oggi dal quotidiano Il Sole 24 Ore.

Trento sorpassa Trieste e torna in testa, aggiudicandosi il primato per la quinta volta su 13 edizioni dell'indagine. Un successo legato in particolare alla supremazia nella "famiglia" degli sport individuali, a partire dal ciclismo. Il podio è completato da Macerata, che si sostituisce a Cagliari in terza posizione. Il capoluogo sardo - ora nono - si mantiene comunque nella top ten, così come fanno la stessa Macerata, Genova (sesta), Firenze (ottava) e Rimini (decima). Escono dalle prime 10 Livorno, Bologna e Lecco, rimpiazzate da Treviso (quarta), Cremona (quinta) e Bergamo (settima).

Male la provincia di Nuoro e quella del Sud Sardegna rispettivamente penultima e terzultima nella classifica nazionale.

L'indice come ogni anno verrà utilizzato nella Qualità della vita 2019, la classifica che storicamente viene pubblicata a fine anno e che misura i livelli di benessere del territorio.

Quest'anno la storica indagine del Sole 24 Ore compie 30 anni dalla sua prima edizione pubblicata nel 1990 e, per l'occasione, verrà anticipata da una serie di tappe tematiche di avvicinamento durante l'anno.