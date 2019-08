Assalto a portavalori nel Nuorese

Assalto a un portavalori della Vigilpol questa mattina sulla provinciale 38 Dorgali-Iloghe, in direzione di Dorgali. Durante l'azione il commando ha anche sparato alcuni colpi di arma da fuoco, che fortunatamente non sono andati a segno. La rapina è fallita: i banditi non sono riusciti a prendere i soldi all'interno del blindato e si sono allontanati precipitosamente. Sul posto gli uomini della Squadra mobile di Nuoro e del commissariato di Dorgali.

I banditi sono entrati in azione intorno a mezzogiorno. Hanno sbarrato la provinciale 38 con una ruspa e un Nissan Pagero, ma quando è arrivato il portavalori l'autista ha dato una forte accelerata ed è riuscito ad evitare il blocco. Il commando ha cercato di fermare il blindato esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco, senza riuscirci. Il furgone ha poi imboccato la statale 131 Dcn incrociando una pattuglia della Stradale che lo ha scortato sino alla questura di Nuoro. Nel frattempo sul posto sono giunti gli uomini della Squadra mobile e del commissariato di Dorgali.

COMMANDO IN FUGA SU FUORISTRADA - Sono fuggiti su un Nissan Pajero, lo stesso usato insieme a una ruspa per sbarrare la strada, i banditi che questa mattina hanno tentato un assalto a un furgone portavalori della Vigipol sulla provinciale per Dorgali. Posti di blocco sono stati predisposti in una tutta la zona, mentre sono in corso i rilievi della scientifica sulla escavatrice abbandonata in mezzo alla provinciale 38. Le guardie giurate che si trovano sul blindato vengono sentite in queste ore dagli agenti della Squadra mobile di Nuoro.

Data ultima modifica 31 agosto 2019 ore 14:47