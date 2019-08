Nubifragio a Cagliari, strade allagate

Un improvviso nubifragio si è abbattuto su Cagliari e sull'hinterland.

Pioggia, accompagnata da forti raffiche di vento, lampi e tuoni in un cielo completamente nero. Le strade di Cagliari si sono velocemente riempite d'acqua e numerosi tombini sono saltati sia sul Lungomare Poetto che in altre zone della città. Chiuse in via precauzionale le aree dove si registrano gli allagamenti, come a Pirri, una delle zone più a rischio, dove sul posto sono già presenti gli agenti della polizia locale e la Protezione civile. Le forti raffiche di vento hanno staccato rami che sono finiti sulle strade, volati via anche pannelli pubblicitari e coperture strappate dalla forza del vento. Decine le chiamate ricevute dalla polizia municipale e dai vigili del fuoco.

Problemi anche a Quartu Sant'Elena, per il vento e la pioggia con strade allagate. Per oggi la Protezione civile regionale aveva emanato un bollettino di allerta proprio per i temporali.