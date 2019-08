Musica e escursioni su Cammino S.Barbara

Musica ma anche escursioni a cavallo, a piedi o in mountain bike tra templi, antiche miniere e luoghi storici nel sud della Sardegna. La Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara propone, tra agosto e settembre, una serie di eventi pensati per valorizzare il territorio e il patrimonio archeologico-storico-naturalistico del Sulcis-Iglesiente e Guspinese.

Il 25 agosto a Montevecchio, tra Guspini e Arbus, in concomitanza con la 26/a Sagra del Miele è in programma una escursione. Pellegrini a piedi, escursionisti in bici e a cavallo, amazzoni e cavalieri si cimenteranno lungo un percorso ad anello percorrendo l'antica strada mineraria che collega Montevecchio a Ingurtosu, passando dall'albergo Sartori fino a raggiungere il Pozzo Sanna della vecchia miniera.

Per gli appassionati di musica classica l'appuntamento è invece per il 9 settembre alla Miniera di Rosas, a Narcao. Riflettori accesi sulla violinista Yoojin Jang, osannata dalla rivista inglese The Strad per il suo "infuocato virtuosismo". Si esibirà in duo con il pianista Junhee Kim. E' il concerto che dà il via alla prima edizione del Santa Barbara International Music Festival in Sardinia 2019. Un cartellone di eventi in luoghi suggestivi quali la m miniere di Montevecchio e Nuxis, la tonnara di Portoscuso, le spiagge di Porto Pino, il borgo di Tratalias. Chiusura il 15 Settembre a Fluminimaggiore al Tempio di Antas. (ANSA).



