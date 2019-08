Un maggiordomo virtuale per il turista. Indica la strada per il Bastione o per il Poetto, prenota il ristorante e la navetta per andare in aeroporto, manda regali e pacchi con souvenir a casa perché magari non ci stanno nel bagaglio per il ritorno. E fa tante altre cose utili per chi è in vacanza. È una applicazione da scaricare sul telefonino, si chiama Mr Alfred, lo ha inventato il gestore di un'attività ricettiva di via Roma a Cagliari. E lo stanno sperimentando un centinaio di operatori del settore extralberghiero tra bed and breakfast, affitta camere e case vacanza.

"In pratica - spiega Marco Galletta, fondatore di Mr Alfred - sostituisce le informazioni che quotidianamente si danno ai clienti su quello che si può vedere o fare a Cagliari. Molto spesso i turisti cercano proprio da noi i consigli giusti per impiegare bene il tempo da trascorrere in città. È questo servizio risponde alle loro esigenze. Tra l'altro l'app dispone anche di una chat per entrare in ogni momento in contatto con il gestore dell'attività ricettiva".

Il test è cominciato a luglio e sta funzionando molto bene: oltre quattrocento le prenotazioni già effettuate dai turisti attraverso questo strumento. Ci sono già una ottantina di attività, dalla ristorazione ai trasporti, convenzionate con Mr Alfred. E c'è un meccanismo attraverso il quale il gestore dell'attività ricettiva può intascare, a ogni singola prenotazione, anche una piccola commissione. "Ma l'obiettivo principale non è quello - chiarisce Galletta - per noi è importante offrire ai clienti un servizio al passo con i tempi".

Un'idea che può crescere e diventare "regionale": questo è il possibile sviluppo futuro dell'app. "Così il turista che magari sbarca a Olbia e vuole girare tutta la Sardegna - anticipa il fondatore della app - potrà dal suo smartphone programmare la sua giornata a Cagliari".