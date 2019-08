Rogo Nuorese, chiusa strada provinciale

Un rogo scoppiato nella zona industriale di Ottana (Nuoro) ha portato alla chiusura della strada provinciale 17 Ottana-Bolotana. L'incendio è divampato giovedì intorno alle 16.30 da almeno quattro focolai in una zona limitrofa a quella già percorsa dal fuoco, tra Dualchi e Silanus, dove sono andati in fumo centinaia di ettari di terreno.

Sul posto hanno operato le squadre a terra di Protezione civile, Corpo forestale, vigili del fuoco e Barracelli. In zona sono anche arrivati quattro elicotteri e un Canadair che hanno lanciato bombe d'acqua nel tentativo di arginare le fiamme. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale che si stanno occupando anche della viabilità e i carabinieri. La situazione è attualmente sotto controllo e non si registrano danni ad aziende.

È stato invece già domato, anche con l'intervento del Super Puma e di due elicotteri della flotta regionale l'incendio divampato nel pomeriggio in località Codes, sempre a Silanus.

Coldiretti, agricoltura e vite umane sotto attacco. Sono 3712,85 gli ettari bruciati, il dato più basso degli ultimi 10 anni, e 1.732 il numero degli incendi scoppiati in Sardegna al 7 agosto di quest'anno (sesto posto nella classifica del decennio). "Numeri in ribasso ma che confermano ancora una volta, vista la violenza data dal vento, da temperature alte e dalla folta vegetazione, che l'agricoltura, il patrimonio ambientale e boschivo, le vite umane e i patrimoni economici sono sotto attacco". Lo denuncia Coldiretti. "Nonostante una macchina antincendio che funziona anche quest'anno le aziende agricole stanno subendo dei danni - evidenzia il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba -, in particolare a Siniscola dove 10 giorni fa sono state danneggiate alcune aziende agricole con perdita di animali, strutture e mezzi agricoli, oltre alle scorte di foraggio ed al pascolo, piante e colture e Dualchi due giorni fa dove invece sono andati in fumo pascoli e sugherete". "E' fondamentale l'intervento pubblico per sostenere le aziende danneggiate dagli incendi - sostiene il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu -. Per questo occorre stimare velocemente le perdite ed attivare con altrettanta celerità strumenti che possano in parte ristorare le perdite".

Data ultima modifica 08 agosto 2019 ore 20:43