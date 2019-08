Jerzu Wine festival tra musica e sport

(ANSA) - CAGLIARI, 1 AGO - Torna nel cuore dell'Ogliastra lo Jerzu Wine Festival, con un'edizione destinata a passare alla storia per una straordinaria convergenza di anniversari: i 40 anni della Sagra del Vino, i 20 anni di Calici di Stelle, i 30 anni della Pro Loco di Jerzu, il ventennale del Festival dei Tacchi con cui da sempre c'è dialogo e scambio.

Dal 4 al 10 agosto sette serate di musica, cultura, sport, folklore ed enogastronomia, per un evento coordinato dall'associazione turistica Pro Loco Jerzu in stretta collaborazione con il Comune di Jerzu.

Si comincia domenica con la 40/a edizione della Sagra del vino che si apre alle 17,30 con la sfilata folkloristica. In occasione di questo anniversario la partenza è prevista dal piazzale della Vitivinicola Antichi Poderi Jerzu, simbolo principe dell'agricoltura jerzese, nonché punto di partenza della prima storica Sagra del Vino nel 1979. Alle 20 la serata prosegue in piazza Europa, con l'esibizione dei gruppi folk del territorio, per chiudersi poi in musica alle 22: sul palco di piazza Mereu salirà il Diego e Rubens acoustic duo, formazione dalla comprovata esperienza con centinaia concerti alle spalle, sempre all'insegna del buon blues.

Seguirà una lunga settimana di sport, tra un torneo di beach soccer e una gara di atletica; arti di strada, con il Circo Sottovuoto, Dario Buonanno e il duo Hope Hope Hoplà; e buona musica, con i Bad Blues Quartet e la Devil Funky Street Band.

Senza dimenticare le escursioni alla scoperta di un territorio selvaggio, ancestrale e ancora largamente incontaminato. In programma infatti una visita guidata alle bellezze archeologiche di Jerzu, e una passeggiata sulle tracce delle erbe mediche d'Ogliastra.

Sette giorni di festa e cultura che culmineranno nella ventesima edizione di Calici di Stelle, la maratona di musica e degustazioni in calendario per sabato 10 agosto. L'apertura delle cantine è fissata per le 19, con i primi spettacoli al via alle 19,30: protagonisti alle scuole elementari i Night Groove.

A seguire torna il concerto itinerante della Devil Funky Street Band, che animerà il centro storico accompagnata dall'esibizione dei trampolieri.(ANSA).