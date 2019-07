Lega, Zoffili da Sardegna in E.Romagna

Avvicendamento ai vertici della Lega in Sardegna: Eugenio Zoffili va a seguire la campagna elettorale in Emilia Romagna e al suo posto viene nominato il deputato sardo Guido De Martini. Lo ha comunicato Andrea Crippa, vice segretario nazionale del Carroccio. Il vicecoordinatore sarà il capogruppo in consiglio regionale Dario Giagoni. "In Sardegna - ha detto Crippa - siamo il primo partito e vogliamo vincere anche in Emilia Romagna". "Continueremo a lavorare sui temi caldi come la sanità, la continuità territoriale, ma soprattutto sul lavoro, tema centrale in questo territorio - ha aggiunto De Martini - La Lega ormai ha messo radici e continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto e cioè a lavorare e andare in giro a contatto con la gente. Punteremo molto sulla sicurezza. Forse è passato inosservato che a Cagliari arrivavano le navi con tanti clandestini e ora non arrivano più".

Sul tema del lavoro si è soffermato anche il vicesegretario nazionale Andrea Crippa: "prima il lavoro ai sardi - ha detto - non devono andare via ma contribuire alla crescita di questo territorio".

Zoffili commosso per il saluto alla Sardegna: "Mi hanno regalato una spalletta con in Quattro mori - ha detto - l'ho messa sulla giacca per ricordarmi ogni giorno passato in quest'isola. Abbiamo girato in lungo e in largo la Sardegna. E abbiamo ottenuto grandi risultati e sono sicuro che continueremo a ottenerli. Continuerò a lavorare in parlamento per la Sardegna perché ci sono ancora tante questioni aperte".

Data ultima modifica 30 luglio 2019 ore 15:43