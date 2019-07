Moto contro auto su SS 125, un morto

Scontro tra una moto e un'auto lungo la vecchia statale 125, nel territorio di San Vito. la vittima è il titolare del ristorante Mizuumi in viale Diaz a Cagliari, Si chiamava Zhang Danxiang, aveva 38 anni e dera un cittadino cinese. L'uomo viaggiava in sella a una Yamaha Mt-09 e stava percorrendo la statale in

direzione Muravera. La due ruote, per cause non accertate, ha urtato una SsangYong Rexton condotta da una 45enne. A causa del violento impatto il 38enne è stato sbalzato dalla moto, finendo nella scarpata. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per il giovane non c'è stato nulla da fare. I carabinieri della

Compagnia di Quartu stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente

