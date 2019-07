Malore mentre fa il bagno, muore donna

Una donna, Rosanna Murino di 69 anni residente a Villagrande Strisaili, è annegata stamattina intorno alle 8.30 nella spiaggia della Capannina a Tortolì, in Ogliastra. La pensionata era stata ripescata dall'acqua dopo essere stata vista annaspare mentre faceva il bagno. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi del 118 per la donna non c'è stato nulla da fare. Non sono ancora chiare le cause del decesso, si propende per un annegamento conseguente ad un arresto cardiaco.



Data ultima modifica 27 luglio 2019 ore 12:03