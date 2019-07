Giovane aggredito dopo festa in spiaggia

"Sono stato aggredito da un gruppo di persone". È quanto ha dichiarato un 30enne ai carabinieri che lo avevano trovato privo di sensi in strada a Portopaglia, nel territorio di Gonnesa. La segnalazione al 112 è arrivata questa mattina. Una persona che transitava nella zona ha visto il giovane a terra e ha chiamato i soccorsi. Sul posto, insieme ai carabinieri di Gonnesa, sono arrivati i medici del 118. Il giovane è stato trasportato all'ospedale Sirai di Carbonia e solo dopo qualche ora è riuscito a raccontare cose era accaduto.

Da quanto si apprende, aveva trascorso la sera in spiaggia in località Punta s'Arena festeggiando con un gruppo di conoscenti: non si può escludere che abbia fatto uso di stupefacenti o bevuto qualche bicchiere di troppo. Alle 6 circa un gruppo di persone, non ancora identificate, lo avrebbe aggredito, lasciandolo dolorante e privo di sensi sul ciglio della strada. I carabinieri hanno avviato le indagini per fare piena luce sull'episodio.