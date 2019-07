Bancomat in spiaggia, nuovo servizio

Lettino, ombrellone. E anche bancomat. L'ultima novità per chi vuole stare in spiaggia senza problemi dalla mattina alla sera è proprio l'Atm mobile che consente di prelevare contanti quando si è lontani dalle banche e in pieno relax. La "macchinetta" è arrivata sabato scorso a Solanas, borgata sul mare a una trentina di chilometri da Cagliari senza sportello per il rifornimento automatico di banconote. A fornire il nuovo servizio "on the beach" è Francesca Rubiu, titolare dello stabilimento balneare Vanity Beach. L'idea le è venuta dopo le continue richiesta da parte dei clienti: "Dov'è il bancomat più vicino?" A Torre delle Stelle, oltre sette chilometri di distanza in direzione Cagliari.

In generale, anche quando si va in vacanza, c'è sempre l'esigenza di avere con sé delle banconote per le piccole spese o, nel caso in cui non ci sia a disposizione, il Pos per la carta di credito. E lo stabilimento ha voluto accontentare i turisti. Oasi e chioschi balneari ormai sempre più ricchi di servizi. Dal nord al sud dell'isola non offrono solo spogliatoi, docce e ombra come negli anni Cinquanta, ma si sono adeguati ai tempi e alle comodità richieste dalla clientela. A partire dalle dotazioni tecnologiche, anche se limitate: al massimo la linea Wi-Fi gratuita per chi non vuole rinunciare a dare un'occhiata a Facebook o Instagram prima di tuffarsi in acqua. Ma ormai è una gara a chi comunque offre di più: zona bambini con scivoli in spiaggia e in mare, noleggio surf e pedalò, bar e pasti veloci sempre più vicini agli ombrelloni. E in più zone zen e massaggi in aree riservate. Per giornate sempre più rilassanti. "Si potrebbe investire di più - spiega Claudio Del Giudice presidente del Sib Sardegna, sindacato italiano balneari - anche in tecnologia. Ma c'è sempre il punto interrogativo della durata delle concessioni: come si fa a programmare se ancora oggi non ci sono certezze?".