Chiesa: nel 2020 Giubileo per Bonaria

(ANSA) - CAGLIARI, 20 LUG - Il 2020 sarà un anno speciale per tutti i fedeli sardi. L'Arcivescovo di Cagliari, mons. Arrigo Miglio, al termine della processione a mare per la festa estiva di N.S. di Bonaria, ha annunciato un Giubileo.

L'anno prossimo, infatti, il 25 marzo si compiono i 650 anni dell'arrivo miracoloso della cassa contenente il simulacro della Vergine, tutt'ora custodita nell'omonimo Santuario.

Questo anno giubilare comincerà già a settembre per la festa della Madonna della Mercede (i frati custodi della statua e del convento di Bonaria appartengono all'Ordine della Mercede) e si concluderà il 5 luglio del prossimo anno, in occasione della festa estiva. "Abbiamo un programma di massima e mancano ancora i dettagli - dice all'ANSA padre Giovannino Tolu, rettore del Santuario - ma al di là delle cose particolari che potranno venire di volta in volta, ci sono le celebrazioni quotidiane nel Santuario e che avranno un sapore speciale". (ANSA).