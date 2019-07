Minaccia vicino con pistola, arrestato

Un diverbio tra vicini per futili motivi. Poi uno dei protagonisti, un 84enne, tira fuori una pistola e minaccia il "rivale". È successo stamattina a Sant'Andrea Frius. Immediate le ricerche del pensionato e dell'arma da parte dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Dolianova e delle Stazioni di Senorbì, San Basilo e Suelli.

L'uomo è stato rintracciato poco dopo ed è stato arrestato. Ed è stata anche trovata l'arma usata per le minacce: una pistola con matricola abrasa Browning's calibro 7,65 con 7 proiettili nel caricatore e altri 33 occultati. L'84enne, già sottoposto alla messa alla prova ai servizi sociali del Comune di Sant'Andrea Frius, è accusato di detenzione abusiva di armi e minaccia aggravata.

Per lui sono scattati gli arresti domiciliari in attesa della convalida dell'arresto da parte del GIP, in virtù dell'età e del suo stato di salute. Gli investigatori stanno ricostruendo l'esatta dinamica del litigio: non si esclude che il pensionato, per cercare di far valere le proprie ragioni, possa aver esploso anche un colpo d'arma da fuoco.