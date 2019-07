Ateneo Sassari, 5 indagati per concorsi

Cinque tra dirigenti e docenti dei Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Sassari sono indagati per le irregolarità connesse ad alcuni concorsi. Le ipotesi di reato per cui sono finiti nel mirino della Guardia di finanza di Sassari sono la "turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" e la "turbativa della gara per l'aggiudicazione del bando" relativo al reclutamento di un ricercatore universitario a tempo indeterminato a tempo pieno, con trasferimento dall'Università di Foggia, e il bando per il conferimento di un assegno di ricerca di 12 mesi per un progetto di ricerca. I militari hanno perquisito le abitazioni degli indagati e i locali dell'Università per acquisire ulteriori prove. Sono stati sequestrati diversi supporti informatici e mail che nei prossimi giorni saranno periziati e poi passeranno al vaglio della Procura di Sassari.



