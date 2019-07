Incendi: forestali verso lo sciopero

Si preannunciano nuovi scioperi e manifestazioni a Cagliari dei forestali in seguito alla proclamazione dello stato di agitazione del personale di Forestas da parte del Sadirs. Il sindacato chiede al presidente della Regione Christian Solinas "di applicare le leggi che la sua stessa maggioranza ha fortemente difeso".

"Anche quest'anno, dunque - annuncia il Sadirs - non sarà una stagione serena per la macchina antincendio regionale. La legge 6/2019 votata all'unanimità a febbraio, frutto del lavoro bipartisan del precedente Consiglio regionale sancisce un passaggio necessario per l'Agenzia regionale Forestas e per il proprio personale: dipendenti pubblici che da vent'anni attendevano un contratto pubblico e soprattutto, interamente applicabile. Precari storici che da trent'anni attendevano certezze e progressioni professionali. Una bella pagina dell'Autonomia regionale arrivata dopo lunghissimi approfondimenti iniziati a maggio 2016 che non aggiunge costi al Sistema Regione ma rende omogenea la gestione di tutti i lavoratori operai, impiegati, funzionari e dirigenti. L'unica nota stonata - prosegue la sigla sindacale - è che l'attuale Giunta, dopo le promesse di celere attuazione della Legge in campagna elettorale, sta ritardando oltre modo l'avvio della contrattazione necessaria per i nuovi inquadramenti del personale: la preoccupazione principale riguarda, ancora una volta, la campagna antincendio che proprio nelle ultime settimane ha mostrato tutte le debolezze di un avvio che soffre, per il terzo anno consecutivo, dei problemi strutturali dovuti al pessimo contratto di lavoro, inapplicabile per il 40% degli istituti ai dipendenti di Forestas".