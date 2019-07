Blitz antidroga dei carabinieri

Blitz all'alba a Sant'Elia e Quartu dei carabinieri di Cagliari con l'aiuto di elicotteri, Cacciatori di Sardegna e unita cinofile. L'operazione è scattata alle 5 con la perquisizione delle case di alcuni sospettati e dei loro familiari.

In alcuni casi i militari hanno dovuto rimuovere alcune portoncini per facilitare il loro ingresso, per poi identificare e perquisire tutti i presenti colti di sorpresa. Nel corso dell'attività sono stati rinvenuti circa 50.000 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente - spiegano i carabinieri - provento dell'attività di spaccio, diverse dosi di hascisc e marijuana. Sequestrati circa 20 dispositivi elettronici tra smartphone e tablet. Ancora in corso gli ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria.