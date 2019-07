Rogo vicino Alghero,in volo il SuperPuma

Mezza Sardegna con alto rischio di incendi per tutta la giornata di mercoledì 10 luglio. La Protezione civile regionale ha emesso un avviso con codice arancione (attenzione rinforzata) nel Sulcis, tutto il Campidano, da Oristano a Cagliari, e sulla fascia costiera della Gallura e del Nuorese. Nel resto dell'Isola il codice è giallo (pericolosità media). Dopo la bolla africana di questi ultimi giorni, con picchi di 42 gradi in alcune zone della regione, si teme ora che l'ingresso del maestrale, previsto dagli esperti meteo, possa alimentare nuovi incendi o riaccendere quelli in corso di bonifica. Da qui il bollettino di allerta della Protezione civile. "Le condizioni sono tali - si legge - che ad innesco avvenuto l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale".

SPIAGGIA MINACCIATA DAL FUOCO - Un vasto incendio in località Sa rocca pinta, nelle campagne di Villanova Monteleone, vicino ad Alghero, ha richiesto l'intervento di un elicottero partito da Bosa e di un Super Puma partito da Fenosu. La Protezione civile ha innalzato il livello di guardia perché il forte vento rischia di far espandere l'area interessata dal rogo. Al momento la situazione sembra sotto controllo e, dopo una attenta valutazione, le forze in campo hanno escluso la necessità di far evacuare la vicina spiaggia della Speranza, frequentatissima dai turisti di Alghero e dell'hinterland.



Data ultima modifica 09 luglio 2019 ore 17:10