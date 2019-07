Pensione esigua per cure, raccolta fondi

Si chiama sindrome di Men, una rara malattia neoplastica che porta alla formazione di tumori nel sistema endocrino. È la malattia rara che ha colpito Katia Defraia, 35enne di Oristano, che da circa venti anni la costringe a ricoveri in ospedale, interventi chirurgici e terapie. Katia deve spostarsi spesso da un ospedale all'altro per sottoporsi a cure e interventi ma "la pensione di invalidità non è sufficiente a coprire tutte le spese necessarie per potermi curare", spiega Katia che ha promosso una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme.

"Prossimamente dovrò fare diversi viaggi a Roma per alcuni esami particolari. Poi dovrò sottopormi a un intervento chirurgico per un tumore paratiroideo - aggiunge - Sono una guerriera che da tantissimo tempo lotta ogni giorno contro una brutta bestia". La diagnosi della malattia, infatti, è arrivata quando Katia aveva solo 17 anni: "Giocavo una partita di calcio, la mia passione, quando per un banale infortunio è iniziato il calvario; vari problemi, accertamenti, controlli. E poi il responso di avere una malattia rara che crea altri tumori". Così Katia scopre di essere affetta anche "dal morbo di Crohn, patologia infiammatoria cronica dell'intestino, da una pancreatite cronica, da lesioni alla colonna e da tanti altri disturbi". La raccolta fondi è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/una-mano-per-katia.