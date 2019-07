Strage di gatti in colonia felina Isili

Strage di gatti in una delle colonie feline di Isili. La denuncia arriva dall'Enpa, che ha presentato un esposto in Procura.

"La colonia di via Manzoni 32, seguita dal signor Massimiliano Corda - spiega l'Enpa - contava ben 20 gatti. Oggi, dopo nove mesi, è dimezzata. Dei venti gatti ne restano solo otto, gli altri 12 sono morti. Uccisi dal veleno che ignoti hanno mischiato alle crocchette e all'umido. E il bilancio poteva essere ancora più pesante se due felini non fossero stati salvati per il rotto della cuffia".

Esasperati da questa situazione e con il rischio di veder morire altri animali, i volontari della delegazione Enpa di Ussana, con la presidente nazionale Carla Rocchi e l'avvocato Claudia Ricci, hanno presentato una denuncia in Procura "nella speranza si riesca ad individuare l'uccisore (o gli uccisori) dei felini. Le indagini sono nelle fasi iniziali e non si hanno notizie circa eventuali indagati", fanno sapere.

Secondo la delegazione Enpa di Ussana, i condomini di via Mazzini 32 si sono più volte lamentati di quei gatti, accusati, contro ogni evidenza e contro ogni norma giuridica (le colonie sono protette) di 'sporcare' e di 'invadere' gli spazi privati.

"Siccome episodi di questo tipo si stanno verificando sempre più di frequente è proprio dall'intolleranza della popolazione locale per gli animali che potrebbe partire l'attività degli inquirenti. Quel che è certo è che i volontari vogliono evitare il ripetersi di nuovi avvelenamenti e di nuove morti", conclude l'Enpa.