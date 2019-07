Su Nuraxi più sicuro e illuminato

(ANSA) - CAGLIARI, 5 LUG - 'Su Nuraxi' di Barumini, patrimonio Unesco, valorizzato, reso più sicuro e accessibile e da visitare anche di notte per godere, in un'atmosfera suggestiva, la bellezza dell'importante area archeologica anche sotto le stelle. Partiranno a giorni i lavori di restyling dell'area - sono previsti interventi per 700mila euro - per garantire già dalla fine dell' anno ai numerosi visitatori "una migliore fruizione del sito e offrire nuove opportunità turistiche", ha sottolineato il sindaco di Barumini Emanuele Lilliu, anche presidente della Fondazione Barumini sistema cultura che gestisce Su Nuraxi.

In particolare i lavori riguardano il completamento dell'impianto di illuminazione del sito, il nuovo sistema di videosorveglianza, il rifacimento dello scivolo d'ingresso all'area archeologica e la messa a punto delle scale con i gradini antiscivolo. Ma la parte più cospicua dell'intervento è il restauro e consolidamento del monumento, dichiarato patrimonio dell'umanità Unesco dal 1997.

Il finanziamento che arriva dal ministero per i Beni e le attività culturali (Mibac) è stato appaltato dal Polo museale della Sardegna proprietaria del sito. "I lavori che partiranno a breve rappresentano solo uno dei tasselli in campo per lo sviluppo del sito - aggiunge Lilliu - con questo intervento si potrà attivare anche un nuovo servizio di guida notturna al sito. Si apriranno così prospettive turistiche nuove che permetteranno ai visitatori che sceglieranno di venire per cena a Barumini, di usufruire delle visite guidate al nostro monumento per vivere esperienze nuove sotto le stelle". (ANSA).