Crepa nell'acquedotto, Nuoro senz'acqua

Nuoro si è svegliata con i rubinetti a secco: i tecnici di Abbanoa hanno evidenziato un'anomalia nel ramo dell'acquedotto di Jann'e Ferru che alimenta la città e hanno avviato le operazioni di ricerca del guasto. E' stata così scoperta la presenza di una spaccatura longitudinale di tre metri in un tratto di condotta in acciaio del diametro di 500 millimetri in località Lorettu Attesu. "L'erogazione all'utenza è stata garantita dalle scorte presenti nei serbatoi cittadini - scrivono i responsabili dell'ente idrico - successivamente si reso necessario sospenderla".

AUTOBOTTE IN CITTA' - Si concluderanno entro le 17 i lavori di riparazione della condotta dell'acquedotto di Nuoro, spaccata longitudinalmente da una crepa di circa 3 metri. lo rende noto Abbanoa che, per venire incontro alle esigenze dei cittadini rimasti senz'acqua da questa mattina, ha messo a disposizione un'autobotte in piazza Veneto. Il gestore fa sapere che sull'acquedotto sono già disponibili 3 milioni di euro per rifare tutti i tratti di rete rovinata nel tempo. Un primo intervento era già stato programmato nelle condotte in ingresso alla città. Questo intervento ha anticipato i tempi, visto che il tratto spaccato dovrà essere completamente sostituito.



Data ultima modifica 03 luglio 2019 ore 14:27