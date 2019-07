Cagliari, riapre svincolo Asse mediano

Dopo diversi mesi di chiusura sarà riaperto al traffico lo svincolo dell'Asse Mediano di via dei Conversi. Sono infatti terminati i lavori di risanamento della superficie esterna di parte del viadotto, che era stato chiuso nel tratto sottostante a seguito del distaccamento di alcuni pezzi. Nel frattempo per consentire l'intervento di ripristino della rotatoria di intersezione tra via Cadello, via Is Mirrionis e via Campania, sarà chiusa al traffico la corsia di immissione sulla via Cadello giovedì 4 e venerdì 5, nella fascia oraria tra le 21 e 5 del mattino del giorno successivo.