Alghero, vandali in ex centro anziani

I vandali hanno fatto scempio dell'ex centro anziani di viale della Resistenza, ad Alghero, sgomberato un anno fa dall'amministrazione comunale dopo alcuni crolli nel tetto dell'edificio. Un anno in cui i vandali hanno devastato arredamento, attrezzature e impianti. "Non ci sono parole per descrivere il sentimento di sgomento", commenta il neo sindaco Mario Conoci, che a fine mattinata ha fatto un sopralluogo nella struttura. "Siamo davanti a una situazione di totale abbandono. È stato distrutto quanto di buono c'era. Ho scoperto ora che le attrezzature costosissime del settore cultura, acquistate con centinaia di migliaia di euro di fondi europei, sono in completo abbandono e sono state vandalizzate", continua il primo cittadino.

"Gli uffici dei servizi sociali, le stanze dei degenti, archivi recentissimi, sino al 2015, con cartelle degli utenti e relativi dati sensibili lasciate in balia di chiunque; l'abbandono ha creato più danni dei crolli, quando sarebbe bastato attivare una semplice guardiania per evitare tutti questi danni", sottolinea Conoci. Al termine del sopralluogo il sindaco ha incontrato a Sant'Anna il dirigente e i funzionari del settore Lavori pubblici per pianificare il recupero di attrezzature, mobili, suppellettili, documenti che si trovano in viale della Resistenza e metterli al sicuro. Ora l'amministrazione comunale valuterà la possibilità di mettere immediatamente la struttura sotto guardiania e un intervento di ristrutturazione dell'intero edificio.