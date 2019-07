Torre delle Stelle, utenze acqua singole

Tecnici di Abbanoa a lavoro per attivare le nuove utenze singole a Torre delle Stelle. Procedono spedite le operazioni di messa a regime delle utenze che nelle scorse settimane si sono regolarizzate. Il 31 maggio il gestore ha completato l'acquisizione in concessione d'uso delle infrastrutture idriche della borgata marina, ma già dal 13 maggio è possibile sottoscrivere le richieste per attivare i contratti individuali di fornitura. E' stato messo a disposizione una modulistica ad hoc disponibile in una sezione dedicata proprio a Torre delle Stelle nel sito www.abbanoa.it assieme alle istruzioni da seguire.

Non è stato necessario nemmeno andare personalmente agli sportelli di Abbanoa: le richieste, anche per venire incontro ai numerosi proprietari di abitazioni che risiedono fuori dall'Isola, sono state raccolte direttamente via mail all'indirizzo info@abbanoa.it. Ora sono in corso le operazioni di regolarizzazione delle singole utenze. Fino a oggi l'intera borgata marina era collegata a un unico contatore condominiale destinato a essere disattivato: l'acquisizione delle reti idriche interne a Torre delle Stelle ha consentito finalmente di poter procedere con gli allacci singoli facendo una netta distinzione tra chi pagava regolarmente i consumi all'amministrazione condominiale e chi invece aveva morosità accumulate da anni. Ogni richiedente ha ricevuto un bollettino per il pagamento dei consumi idrici pregressi e non pagati in base a quanto certificato dall'amministratore del condominio. I tecnici di Abbanoa stanno procedendo anche ad avvisare chi ancora non si è regolarizzato che a breve rischia di trovarsi senza allaccio perché non ancora titolare di un'utenza del servizio idrico integrato.