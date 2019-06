Uccisa a coltellate, ricercato fratello

Omicidio durante la notte a Quartu Sant'Elena (Città metropolitana di Cagliari), una donna Susanna Mallus, 55 anni è stata uccisa a coltellate. Ricercato il fratello Massimo, 52 anni che viveva con lei. Il delitto, da quanto si è apprende, è avvenuto tra la mezzanotte e le 2. I due avrebbero avuto una violenta discussione nella loro abitazione in via Europa. L'uomo, stando a questa ricostruzione, avrebbe afferrato un coltello, avventandosi sulla sorella, colpendola con numerosi fendenti e uccidendola.

Il 52enne è poi fuggito, facendo perdere le tracce. Intorno alle 2 i carabinieri hanno scoperto l'omicidio, avviando le ricerche di Massimo Mallus. Sul luogo del delitto attualmente si trovano i carabinieri della Compagnia di Quartu, i colleghi del Nucleo investigativo del Comando Provinciale, il pm di turno Alessandro Pili e il medico legale Roberto Demontis.

18 I FENDENTI, 3 QUELLI MORTALI. Ci sarebbero i litigi per una eredità iniziati 13 anni fa dietro l'omicidio di Susanna Mallus, 55 anni in una abitazione a Quartu, in una zona di villette tra strade dissestate accanto alla statale che circonda l'hinterland cagliaritano. Diciotto le coltellate inferte, tre quelle mortali due al collo e una alla schiena. Ancora ricercato il fratello Massimiliano Mallus, 52 anni presunto responsabile del delitto. I due litigavano dalla morte del padre e vivevano in due case attigue: da un lato Massimiliano Mallus con la moglie, nell'altra abitazione la vittima e la madre di 84 anni, con difficoltà a deambulare. La figlia, infatti, si prendeva cura di lei. Da quanto si apprende, ieri sera fratello e sorella intorno alle 21,30 hanno avuto una prima violenta discussione. Il 52enne probabilmente è poi rientrato a casa. Non si sa poi cosa sia accaduto. Sta di fatto che intorno a mezzanotte l'uomo sarebbe tornato dalla sorella per discutere e l'avrebbe uccisa. Poi si è allontanato a piedi. Per le ricerche in volo anche un elicottero dell'Arma.

