Incendio in deposito inceneritore Cacip

Un incendio è divampato questa notte, poco prima delle 23:30, nell'impianto di stoccaggio di rifiuti utilizzati per produrre energia elettrica, all'interno del deposito del Cacip a "Macchiareddu", nella zona industriale di Assemini. Le fiamme, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, si sono sviluppate prima della lavorazione dei residui secchi.

Dopo l'allarme sono intervenute le squadre di Pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Cagliari, che hanno impiegato diverse ore per avere la meglio sul rogo. Sul posto anche la squadra del Nucleo speciale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Cinque gli automezzi in azione, un'auto pompa serbatoio, un'auto botte pompa, un'autoscala e un autofurgone autorespiratori, oltre al mezzo NBCR, per un totale di quattordici pompieri impegnati sul campo.