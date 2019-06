Auto contro palo, muore 23enne

Incidente mortale durante la notte a Cagliari. Un 23enne di Dolianova, Luca Noli, ha perso la vita. L'incidente è avvenuto poco dopo le 4. Il giovane alla guida della sua Smart stava percorrendo via Cadello. Per cause non ancora accertate, ha perso il controllo dell'auto che, forse per aver urtato un cordolo, si è ribaltata. La vettura dopo una serie di carambole è finita contro un palo. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto del 118, della polizia municipale e dei vigili del fuoco. Purtroppo nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.