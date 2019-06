Spacciavano a minori, arrestati

Vendevano marijuana agli studenti quattordicenni ai giardini pubblici di via Tavolara, in pieno centro, prima dell'ingresso a scuola prima delle vacanze estive. Gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Gianni Serra, in esecuzione dell'ordinanza emessa dal gip di Sassari hanno arrestato due sassaresi, di 44 e 34 anni, con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A loro gli agenti sono arrivati dopo un mese di appostamenti, intercettazioni ambientali, riprese video che documentano una intensa attività di spaccio ai giardinetti e alle fermate degli autobus.

I due spacciatori si fermavano sulle panchine e aspettavano che accanto a loro si sedessero i giovanissimi clienti: estraevano le dosi già confezionate, che nascondevano negli slip, e concludevano gli affari. Gli acquirenti erano per la maggior parte minorenni, studenti di 14 e 15 anni che dopo avere comprato la marijuana si allontanavano in tutta fretta per andare a scuola. A lanciare l'allarme sono stati alcuni genitori, preoccupati per le prolungate assenze dei figli dalle lezioni e per la loro assidua frequentazione dei giardini pubblici di via Tavolara. Nel corso della perquisizione a casa dei due arrestati, gli agenti hanno trovato e sequestrato 600 grammi di marijuana nascosti nel doppio fondo di un cassetto, costruito ad hoc. Uno dei due arrestati è stato trasferito nel carcere di Bancali in attesa del dibattimento fissato per il 9 luglio, mentre l'altro è già agli arresti domiciliari per precedenti reati.