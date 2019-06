La Fiera rinasce con Expo mediterraneo

Addio storico abbinamento Fiera-Sant'Efisio delL'1 maggio: dopo oltre sessant'anni la Campionaria cambia nome e diventa Expo Mediterraneo con un'apertura sempre più marcata ai Paesi che si affacciano sul Mare nostrum, dal nord Africa alla Croazia. Ma non è solo un restyling anagrafico, nella carta d'identità ci sarà anche un altro mese: non più fine aprile-inizio maggio, d'ora in poi si apre a ottobre. Con sostanziali novità adeguate a quello che circola in giro per il mondo: un padiglione per l'innovazione, un altro per salute e benessere, spazio agli chef e all'agroalimentare secondo i canoni di qualità e attenzione a lavorazione e provenienza esplosi negli ultimi anni.

Non cambia lo spazio, il recinto fieristico. Ma d'ora in poi ci saranno - a parte gli edifici storici - ristrutturazioni e restyling. E comunque già dal prossimo ottobre partiranno allestimenti anche architettonici in grado di far dimenticare la scenografia delle ultime edizioni della Campionaria. "La vecchia Fiera va in soffitta - conferma il presidente del Centro servizi per le imprese Gianluigi Molinari - Expo Mediterraneo sarà una sorta di start up per trasformare la Fiera in una grande piattaforma commerciale. Non più un semplice momento espositivo ma un'occasione di incontro tra imprese e investitori all'interno di un complesso di iniziative che favoriscano l'afflusso di buyer e quindi la crescita di specifiche filiere produttive".

L'Expo sarà solo uno degli eventi pensati per far risorgere la Fiera. Il cammino è già iniziato con il doppio concerto di Vasco Rossi per i riflessi sull'economia in città: secondo le prime stime 4-5 milioni in due giorni tra ospitalità e ristorazione. L'1 luglio salirà sul palco Maluma, cantante colombiano, nuova star del reggaeton e dell'hip-hop latino. Il 18 luglio, invece, sarà la volta del portoricano Ozuna, cantante, attore e rapper. Laura Pausini e Biagio Antonacci si esibiranno l'1 agosto. Poi dal 20 al 22 settembre arriva Hobby Sardegna, prima Mostra Mercato del bricolage e delle arti manuali. Quindi Turisport, Fiori e Spose, la prima edizione di Gusto in Fiera e, infine, dal 13 al 22 dicembre, Fiera Natale.