In casa una serra di marijuana,arrestato

In una stanza della sua casa a Sarroch aveva creato una serra "indoor" per coltivare marijuana. In manette è finito Fabrizio Giacalone, 42 anni. Gli uomini della squadra mobile erano venuti a conoscenza della possibile presenza di una serra in località Perd'e Sali, sul litorale tra Sarroch e Pula. Hanno tenuto sotto controllo Giacalone e lo hanno bloccato, decidendo di perquisire la sua abitazione. In una stanza è stata scoperta la serra, dentro c'erano sacchi di terra aperti, innaffiatoi, vasi vuoti e confezioni di fertilizzante.

Sequestrate 50 piante di marijuana, altri 100 vasetti che erano appena stati piantati e pochi grammi di erba. In casa sono stati anche trovati vari libri che spiegavano come prendersi cura delle piante.