Foto ai bimbi in spiaggia, denunciato

È stato denunciato per detenzione di materiale pedopornografico il 65enne bloccato nel tardo pomeriggio di ieri dai genitori di alcuni bambini che si trovavano in spiaggia, nel litorale di Quartu Sant'Elena. Nella memoria della sua macchina fotografica, infatti, la polizia ha trovato gli 'scatti rubati', le foto dei bambini che giocavano in spiaggia. L'uomo era stato notato da alcune persone mentre si aggirava nella zona, qualcuno lo ha visto mentre scattava con la macchina fotografica, e non con il telefonino come inizialmente appreso, le foto ai bimbi. Un papà si è avventato su di lui, bloccandolo.

Intanto sul posto sono arrivati gli agenti della squadra volante. Il 65enne è stato portato in Commissariato dove è stato sentito a lungo dalla polizia. I poliziotti hanno verificato il contenuto della memoria della macchina fotografica, dove sono state trovate le foto dei piccoli.

La polizia ha anche perquisito la sua abitazione e sono stati sequestrati computer e supporti informatici che saranno analizzati per verificare l'eventuale presenza di materiale pedopornografico.