Attive 45 guardie mediche turistiche

Con l'arrivo dell'estate l'Azienda per la Tutela della Salute ha attivato 45 guardie mediche turistiche, ambulatori dedicati a chi sceglierà la Sardegna per trascorrere le proprie vacanze. Saranno operative già nei prossimi giorni. Le guardie mediche turistiche sono strutture pubbliche che assicurano l'assistenza sanitaria di base ai non residenti, sette giorni la settimana. Il medico dell'ambulatorio può prescrivere farmaci, richiedere esami diagnostici e visite specialistiche e formulare proposte di ricovero su ricettario del Servizio sanitario nazionale, può anche rilasciare certificazioni di malattia. In caso di necessità può raggiungere anche il domicilio del paziente. Le prestazioni sono effettuate a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Regione che prevede un compenso di 16 euro per le visite ambulatoriali, di 30 euro per le visite domiciliari e di 8 euro per la ripetizione di prescrizione medica, misurazione della pressione, ciclo di medicazioni e terapie iniettive.

Nei casi di gravi patologie che comportano prestazioni specialistiche ospedaliere urgenti ci si deve invece rivolgere al Pronto Soccorso dell'ospedale più vicino, per le urgenze invece bisogna chiamare il 118. L'Ats ricorda inoltre che è possibile verificare lo stato di attesa dei Pronto Soccorso e la struttura più vicina collegandosi al portale monitorps.sardegnasalute.it . L'elenco delle guardie mediche turistiche è disponibile all'indirizzo http://www.sardegnasalute.it/index.php?xsl=316&s=9&v=9&c=2947&na =1&n=10&qr=1.