Alghero,stelle e vip a Gran Prix Corallo

(ANSA) - ALGHERO, 26 GIU - Il premio assoluto ad Alan Sorrenti, quello intitolato a "Daniele Piombi" a Filippo Palombini, sindaco di Amatrice e simbolo del drammatico terremoto che tre anni fa ha devastato il Centro Italia, quello alla carriera per Remo Girone, tra i più grandi attori italiani, più una serie di riconoscimenti ai protagonisti del media system locale e dello star system nazionale, tra stelle e vip. È il menù della diciannovesima edizione Grand Prix Corallo, che andrà in scena al porto di Alghero il 6 luglio.

Organizzato dalla Valverde, associazione sportiva dilettantistica di cui è patron l'imprenditore algherese Costantino Marcias, patrocinata da Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Parco naturale regionale di Porto Conte, la parata di celebrità sarà presentata dalla collauda coppia formata dal giornalista algherese Nicola Nieddu, ideatore dell'evento, e da Claudio Lippi, noto e irriverente personaggio televisivo.

Affidato alla direzione artistica di Toto Torri, il Gran Prix ha scelto i suoi vincitori attraverso il lavoro della giuria presieduta dal giornalista Ettore Nuara.

Alan Sorrenti si esibirà in pubblico, ma l'intrattenimento musicale sarà una costante della serata durante la quale saranno premiati anche il campione italiano in carica di pugilato pesi massimi leggeri, Salvatore Erittu, il presidente di Aci Sassari, Giulio Pes, il patron dell'Atletico Uri, Gavino Satta, lo scrittore e autore televisivo Giommaria Monti, il giornalista Gianni Garrucciu, la conduttrice Sky Sara Brusco. Menzione speciale per la trasmissione X Factor, dalla quale proviene Silver, il cantante che sarà di scena sul palco del Gran Prix.

Dalla Spagna arrivano i protagonisti principali della soap opera "Una Vita", in onda su Canale 5: Jaunma Navas e Montse Alcoverro, madrina dell'evento. Premio speciale anche per Corrado Marengo, fondatore di Matherland, uno dei luna park itineranti più grandi in Europa. Tra gli ospiti, infine, il cantautore Soleandro e lo showman Kiko Solinas.(ANSA).