18enne ucciso: pm,18 anni ai 2 minorenni

Diciotto anni di reclusione. È la condanna chiesta dall'accusa davanti al giudice del Tribunale per i minori di Cagliari ai due giovanissimi, un ragazzo e una ragazza che al momento del delitto avevano 17 e 16 anni, accusati di aver partecipato all'omicidio di Manuel Careddu, il 18enne massacrato sulle rive del lago Omodeo l'11 settembre 2018. Prima la sostituta Grazia Manganello, poi anche la procuratrice Anna Cau, hanno ricostruito tutte le fasi dell'omicidio chiedendo per entrambi gli imputati una condanna che partisse da 27 anni con lo sconto di un terzo per la scelta del rito abbreviato.

I pubblici ministeri hanno riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, così come previsto quando a commettere un reato sono dei minori. Come sempre l'udienza si è svolta a porte chiuse: oltre ai due giovanissimi imputati è presente in aula anche la mamma della vittima, che ha ascoltato in silenzio la requisitoria dei due pm. La sentenza è prevista per il 4 luglio. La procuratrice Cau ha sottolineato che la pena, vista proprio l'età degli imputati, dovrà essere rieducativa e non vendicativa. I due ragazzi sono difesi dagli avvocati Gianfranco Siuni e Giancarlo Frongia, che inizieranno nel pomeriggio le loro arringhe.

Poi il 4 luglio è prevista la sentenza. Sotto processo a Oristano, con rito abbreviato, ci sono i tre maggiorenni, tutti tra i 19 e i 20 anni, accusati di omicidio volontario pluriaggravato e occultamento di cadavere: si tratta di Christian Fodde, Riccardo Carta e Matteo Satta (assistiti dai legali Aurelio Schintu, Angelo Merlini ed Emanuele Tuscano). Manuel Careddu fu ucciso per 400 euro di hascisc venduto alla minorenne del branco che non gli furono mai dati, per questo lui ne rivendicava con insistenza il pagamento. Attirato in una trappola, il 18enne venne ucciso a badilate sulle sponde del lago Omodeo, nell'Oristanese, e poi sepolto nel terreno della famiglia di uno degli imputati, alla periferia di Ghilarza, dove gli inquirenti trovarono il corpo un mese dopo il delitto.