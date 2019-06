Spazio: due nuovi soci per il Dass

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GIU - Due nuovi soci per il Distretto Aerospaziale della Sardegna (Dass): sono la Lion Consulting Srl e la Soliani Emc Srl. Entrambe hanno contestualmente sottoscritto l'aumento di capitale per l'ingresso nella compagine societaria.

Lion Consulting Srl sin dalla sua fondazione opera come sotto-contrattore di Airbus sui programmi già in corso a Monaco di Baviera. Inoltre svolge attività di "Business Development" per conto di Airbus in alcuni paesi tra cui Malta. Si è da poco aggiudicata, come capofila di un raggruppamento comprendente GEM Elettronica, già socio del DASS, Airbus e WES TRADE, il progetto BAT per sperimentazione e ricerca industriale su un innovativo sistema di navigazione da sperimentare su velivoli senza pilota, in parte finanziato dalla Regione Sardegna.

Soliani Emc Srl opera nel campo della protezione da interferenze elettromagnetiche. Dispone di siliconi e fluoro siliconi caricati con argento, argento/vetro, nickel/grafite, argento/alluminio. L'azienda dispone inoltre di rivestimenti di guarnizioni con tessili conduttivi e vernici conduttive. E' fornitrice di guarnizioni schermate su elicotteri della Leonardo Agusta Westland, tessili conduttivi e colle su velivolo civile SUKOY superjet 100 ed ha fornito guarnizioni conduttive sul satellite Tetered. "L'obiettivo - precisa il presidente del Dass Giacomo Cao - è che la massa critica del distretto si possa consolidare ulteriormente sia con l'ingresso di nuovi e importanti soci sia con la possibilità di utilizzare, per progetti di tipo civile, le infrastrutture militari presenti nell'isola, sulla base dell'accordo quadro in essere con il Ministero della Difesa, in modo da consentire alle aziende e ai territori coinvolti di programmare e agire come 'sistemi integrati' senza così correre il pericolo di essere superati ed emarginati. Il contributo della Regione sarà cruciale non solo sotto il profilo del cofinanziamento di nuovi progetti, in capo al distretto e ai suoi soci, che verranno sottoposti all'attenzione della Giunta recentemente insediata ma anche relativamente alla condivisione di scelte non più procrastinabili".(ANSA).