Fuksas firma ville-gioiello a Is Molas

Un parco di 600 ettari che accoglie una parte alberghiera, un campo da golf da 27 buche tra i più famosi d'Italia e le case-sculture realizzate da Massimiliano Fuksas, veri gioielli architettonici. E' il resort Is Molas di Pula, a 30 chilometri da Cagliari, sulla costa sud della Sardegna. L'archistar ha voluto ricreare l'immaginario di una fascinosa Sardegna arcaica ispirandosi alle famose torri nuragiche e con costruzioni che richiamano il Mediterraneo e la vicina Africa. Con tutti i comfort di un moderno resort tra piscine, chaise longue dislocate su terrazze vista mare e sulle montagne circostanti.

"Il progetto Is Molas è nato prendendo ispirazione dalla natura, dal territorio e dalle tradizioni sarde - spiega all'ANSA il direttore Roberto Pappalardo". Le quattro 'sculture da abitare' targate Fuksas, delle ville 15 complessive, sono uniche, di grande charme e ecocompatibili. "Fatte di pietra locale e legno, impianti a risparmio energetico, il progetto - racconta Pappalardo - è stato studiato per un uso sostenibile dell'acqua che viene riutilizzata per l'irrigazione e gli impianti di raffreddamento e riscaldamento delle ville". Una vacanza all'insegna del relax in un territorio ricco di attrattori turistici tra spiagge da sogno e i siti archeologici, il più vicino quello di Nora con i resti dell'antica città, tra cui il teatro che ospita piéce e concerti.

Data ultima modifica 25 giugno 2019 ore 14:47