Eurallumina: tempi certi per il rilancio

Nuovo presidio dei lavoratori dell'Eurallumina da questa mattina davanti alla sede dell'Assessorato regionale dell'Ambiente in via Roma: le tute verdi chiedono tempi certi e veloci per il rilancio dello stabilimento di Portovesme.

Per questo hanno incontrato l'assessore Gianni Lampis, con il quale è stato fatto il punto della situazione. "L'indirizzo politico - ha detto Antonello Pirotto, storico rappresentante delle battaglie Eurallumina - è quello del rilancio. Ma rimaniamo in attesa della conclusione del procedimento autorizzativo. Mancano i passaggi del Via e dell'Aia e noi siamo all'ultima spiaggia: se non si supera questa fase l'azienda ha già comunicato di essere pronta ad attivare le procedure di licenziamento a settembre".

La speranza è che possa arrivare qualche buona notizia dall'incontro tra aziende e assessorato fissato per il 27 giugno.

Altro problema sollevato in vista dell'avvio del rilancio è quello dell'energia. "Senza gas e senza metano - ha detto Pirotto - la decarbonizzazione in Sardegna fissata al 2025 è impossibile".