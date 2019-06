Capossela, Brave e i Negrita a S.Antioco

Si rinnova anche quest'anno il consueto appuntamento con la grande musica a Sant'Antioco. Il cartellone degli appuntamenti estivi organizzati dall'amministrazione comunale parte da sabato 22 con il Sulky Jazz Festival che per la prima volta trasforma la consolidata manifestazione in un appuntamento dedicato interamente al jazz.

Ma le serate antiochensi si accenderanno per tutta l'estate con i tanti eventi in programma che culmineranno con l'imperdibile Arena Fenicia Festival. Sul palco inserito nella splendida cornice delle antiche rovine punico-romane, si alterneranno nomi d'eccezione come Vinicio Capossela, Carl Brave e i Negrita.

All'interno dell'Arena Fenicia previsti anche due eventi speciali. Si inizia con la prima nazionale di Mauro Palmas con lo spettacolo Palma de Sols (13 luglio). Mentre il 12 agosto la voce di Antonella Ruggiero, accompagnata dalla Polifonica S.

Cecilia presenta la 'Buona novella', concerto dedicato a Fabrizio de Andrè.

Tanti gli spettacoli e i concerti in programma per questa prima edizione del Sulky Jazz Festival. Le Scalette di via Solferino e Piazza Italia si animeranno con la musica dei numerosi gruppi coinvolti: si parte sabato con Daniele Cordisco e Laura Taglialatela Duo per la serata di apertura del festival.

Ma in città si alterneranno per tutta l'estate esponenti del jazz tra cui: i Francesca Corrias e Filippo Mundula, Francesca Tandoi e Emanuele Cisi Duo, Vintage Evolution trio, Arrogalla e Franco Bachis sino alla chiusura dedicata al Samba trio Aquerela do Brasil, in scena il 31 agosto. Ad accendere il Festival è in programma l'evento speciale del 27 luglio, dalle 20 a Cala Sapone, che vedrà protagonista la violinista Anna Tifu, accompagnata dal Tango Quartet composto da Fabio Furia al bandoneon, Romeo Scaccia al pianoforte e Giovanni Chiaramonte al contrabbasso.

“Gli eventi estivi a Sant’Antioco stanno diventando sempre più un punto di riferimento di tutto il Sulcis per lo spettacolo e la grande musica – commenta il sindaco Ignazio Locci – il Sulky Festival e l’Arena Fenicia Festival si propongono come manifestazioni capaci di veicolare l’immagine di Sant’Antioco e della Sardegna amplificando le potenzialità turistiche e culturali del nostro territorio; gli eventi si inseriscono, quindi, nel programma di sviluppo che stiamo portando avanti per consolidare il nostro comune come meta dei flussi nazionali e internazionali”.