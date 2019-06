Truffa al Mise, nei guai consigliere Pd

Era nata con gli onori della cronaca e la visita dell'allora ministro del Lavoro Giuliano Poletti e del presidente della Regione sarda Francesco Pigliaru.

Ora la Turris Sleeve, azienda innovativa per la produzione di tubolari termoretraibili in materiale plastico nella zona industriale di Porto Torres, nata come cooperativa di operai, dirigenti e impiegati fuoriusciti dall'ex petrolchimico, è finita su un fascicolo della Procura di Sassari per truffa aggravata ai danni del Ministero dello sviluppo economico. I titolari della cooperativa sono stati denunciati dalla Guardia di finanza di Sassari per un danno erariale di 2,1 milioni di euro. Tra i dirigenti della cooperativa indagati c'è il presidente Gianluca Tanda, consigliere comunale del Pd a Porto Torres. Secondo quanto appurato dai militari della Tenenza di Porto Torres, la cooperativa ha ottenuto nel 2017 un finanziamento di 400mila euro a fondo perduto dal Mise per acquistare in leasing un capannone industriale.