Enel: nasce un nuovo Punto a Cabras

(ANSA) - CAGLIARI, 20 GIU - Enel Energia continua a sviluppare i punti di contatto a disposizione di cittadini e imprese e inaugura un nuovo Punto Enel a Cabras, in Corso Italia 151, realizzato in collaborazione con l'azienda Idrotecnosarda, per offrire un servizio d'eccellenza e opportunità di risparmio.

Il nuovo Punto Enel di Cabras fornirà assistenza ai clienti del mercato libero con il marchio Enel Energia e costituisce un altro punto di riferimento nella provincia di Oristano, attraverso il quale i cittadini avranno a disposizione una molteplicità di servizi: assistiti da consulenti appositamente formati da Enel, sarà, infatti, possibile attivare o modificare il contratto in funzione delle offerte commerciali che meglio si addicono alle proprie abitudini di utilizzo dell'energia elettrica. Si potrà inoltre comunicare la lettura del contatore, dimostrare il pagamento della bolletta, verificare la situazione dei consumi e dei pagamenti, domiciliare il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito e, in generale, effettuare tutte le operazioni commerciali con l'azienda.

Per i clienti aumentano perciò sia i servizi che le occasioni di risparmio e di efficienza energetica. Durante l'inaugurazione, prevista venerdì 21 giugno alle ore 19, si festeggerà l'evento e verranno distribuiti ai clienti dei gadget in presenza oltre che dei titolari dell'azienda Idrotecnosarda Giacomo Zucca e Cristian Piras, che operano già con Enel Energia con altri punti vendita in Sardegna, del Channel Manager di Enel Energia Alessandro Frau che dichiara: "Con questo nuovo Punto Enel rafforziamo la nostra presenza in Sardegna garantendo competenza, efficienza e possibilità di risparmio. Un chiaro segnale della nostra volontà di essere sempre più radicati sul territorio, mettendo a disposizione le numerose opportunità offerte da Enel Energia". Complessivamente, in Sardegna i Punti Enel Partner diventano 32 e si aggiungono ai 5 Punti Enel diretti (uno per ogni capoluogo di provincia più Olbia). (ANSA).